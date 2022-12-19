Над Белгородской областью сбиты ракеты «HARM»

Системы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области четыре американские ракеты. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.
«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM»», - пояснили в российском военном ведомстве.
Также, по информации Минобороны, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево, Кременная и Любимовка.
Села и города граничащих с Украиной российских регионов подвергаются регулярным обстрелам стороны украинских военных. Так, после обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на переезд.
Также 18 в ходе атаки украинских военных по селу Устинке погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе в момент прилета первых снарядов.