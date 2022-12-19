Над Белгородской областью сбиты ракеты «HARM»

В небе над Белгородской области сбиты американские противорадиолокационные ракеты «HARM», сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков . По его словам, снаряды были произведены в США .

Конашенков сообщил, что в Луганской Народной Республике ликвидировали четыре украинские диверсионные группы. По его информации, в результате операции потери ВСУ составили до 70 бойцов, две бронированные машины и два пикапа.