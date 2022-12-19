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36 минут назад

МО России: над Белгородской областью сбиты четыре ракеты «HARM»

News.ru

В небе над Белгородской области сбиты американские противорадиолокационные ракеты «HARM», сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, снаряды были произведены в США.

Над Белгородской областью сбиты ракеты «HARM»
Фото: WikipediaWikipedia

В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM», — сказал Конашенков.

Конашенков сообщил, что в Луганской Народной Республике ликвидировали четыре украинские диверсионные группы. По его информации, в результате операции потери ВСУ составили до 70 бойцов, две бронированные машины и два пикапа.

... в районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, — сообщил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,
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