Над Белгородской областью сбиты ракеты «HARM»

В небе над Белгородской области сбиты американские противорадиолокационные ракеты «HARM», сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, снаряды были произведены в США.
В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM», — сказал Конашенков.
Конашенков сообщил, что в Луганской Народной Республике ликвидировали четыре украинские диверсионные группы. По его информации, в результате операции потери ВСУ составили до 70 бойцов, две бронированные машины и два пикапа.
... в районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, — сообщил Конашенков.