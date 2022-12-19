В «Ростехе» рассказали об увеличении поставок вооружения в зону СВО

«Это именно для нашего заказчика – министерства обороны, мы его не подводим. Точных цифр я не буду говорить, а вот в количестве — в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках – это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз, если по боеприпасам – это в десятки и сотни раз», — поделился гендиректор госкорпорации.