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39 минут назад

В «Ростехе» рассказали об увеличении поставок вооружения в зону СВО

Газета.Ru

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что корпорация увеличила поставки некоторых видов вооружения в зону специальной военной операции в десятки раз. Его словам приводит РИА Новости.

В «Ростехе» рассказали об увеличении поставок вооружения в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артяков отметил, что объемы выпуска продукции по некоторым позициям увеличились в разы, а по некоторым — в десятки раз. Он добавил, что речь идет о боеприпасах к реактивным системам залпового огня, бронетехнике и к высокоточным комплексам.

«Это именно для нашего заказчика – министерства обороны, мы его не подводим. Точных цифр я не буду говорить, а вот в количестве — в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках – это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз, если по боеприпасам – это в десятки и сотни раз», — поделился гендиректор госкорпорации.

Ранее Артяков сообщал, что в России завершились статические испытания самолета МС-21.

Армия,Владимир Артяков,Ростех,
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