Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет для обучения основам боевой подготовки, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Добровольцев набирают в армию в рамках проекта «Тренируйся с армией».
«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей», — сказал Мариуш Блащак.
Уточняется, что добровольцев будут обучать как обращаться с оружием, а также основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисных ситуациях.
Ранее агентство NDP сообщило, что правительство Польши разработало план по захвату западных территорий Украины. Утверждается, что Ярослав Качиньский назначил начало операции на 4 мая, поскольку к тому моменту украинские войска будут обессилены и не смогут сопротивляться сразу на двух участках фронта.