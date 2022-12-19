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15 минут назад

Армия Польши начала набирать добровольцев

Елена Прошина

Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет для обучения основам боевой подготовки, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Польская армия начала набирать добровольцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Добровольцев набирают в армию в рамках проекта «Тренируйся с армией».

«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей», — сказал Мариуш Блащак.

Уточняется, что добровольцев будут обучать как обращаться с оружием, а также основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисных ситуациях.

В Польше назвали высокой вероятность участия своей армии в боевых действиях

Ранее агентство NDP сообщило, что правительство Польши разработало план по захвату западных территорий Украины. Утверждается, что Ярослав Качиньский назначил начало операции на 4 мая, поскольку к тому моменту украинские войска будут обессилены и не смогут сопротивляться сразу на двух участках фронта.

Армия,Мариуш Блащак,Ярослав Качиньский,Коммерсант,
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