Польская армия начала набирать добровольцев

Польская армия набирает добровольцев от 15 до 65 лет для обучения основам боевой подготовки, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Добровольцев набирают в армию в рамках проекта «Тренируйся с армией».

«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей», — сказал Мариуш Блащак.

Уточняется, что добровольцев будут обучать как обращаться с оружием, а также основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисных ситуациях.