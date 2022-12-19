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36 минут назад

В США констатировали невозможность скрывать правду о потерях ВСУ

Lenta.ru

Западные лидеры больше не в состоянии скрывать правду о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в материале на сайте издания The American Conservative заявил член совета директоров Института американских идей США Джордж О'Нил-младший.

В США констатировали невозможность скрывать правду о потерях ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведущие СМИ и администрация Байдена до хрипоты уверяют, что Украина побеждает в конфликте с Россией. Но реальное положение дел не укладывается в это повествование, и администрация [Байдена] вместе со СМИ знают это», — заявил О'Нил-младший.

По его словам, сторонники военной конфронтации понимают, что их «циничная политика» относительно Киева не возымела успеха в противостоянии с Москвой. Украинский народ же несет бремя за эту ошибку, подчеркнул автор материала.

Помимо того, О'Нил-младший напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров.

Армия,Еврокомиссия,
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