Западные лидеры больше не в состоянии скрывать правду о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в материале на сайте издания The American Conservative заявил член совета директоров Института американских идей США Джордж О'Нил-младший.

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«Ведущие СМИ и администрация Байдена до хрипоты уверяют, что Украина побеждает в конфликте с Россией. Но реальное положение дел не укладывается в это повествование, и администрация [Байдена] вместе со СМИ знают это», — заявил О'Нил-младший.

По его словам, сторонники военной конфронтации понимают, что их «циничная политика» относительно Киева не возымела успеха в противостоянии с Москвой. Украинский народ же несет бремя за эту ошибку, подчеркнул автор материала.