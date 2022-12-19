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56 минут назад

Армия Польши решила набрать добровольцев

Lenta.ru

Армия Польши решила набрать добровольцев для обучения военному делу. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.

Польская армия набирает добровольцев
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Политик уточнил, что набираются граждане в возрасте от 15 до 65 лет.

«Наша цель — обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации», — рассказал он.

Армия,Мариуш Блащак,
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