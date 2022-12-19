Польская армия набирает добровольцев

Армия Польши решила набрать добровольцев для обучения военному делу. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.
Политик уточнил, что набираются граждане в возрасте от 15 до 65 лет.
«Наша цель — обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации», — рассказал он.