Мобилизация: последние новости на сегодня 19 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео дня

Для повышения эффективности частичной мобилизации необходимо включать мобилизованных в гвардию ДНР и ЛНР и добровольческие батальоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-глава «Роскосмоса» руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, такие военные соединения уже показали свою высокую боеспособность и сейчас их нужно только укреплять. «Это резко повысит эффективность мобилизации, быстро адаптирует свежие силы к особенностям нынешней военной кампании, сбережет сотни и тысячи жизней наших мужиков», - пояснил он.

Угрозы для Крыма нет, группировка российских войск усилена за счет мобилизованных и продолжается создание фортификационных сооружений, которые после завершения спецоперации могут использоваться как учебная база. Об этом рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, пишет ТАСС.

«Звучало от экспертов, что мало солдат на каждый километр, сейчас эта цифра значительно усилилась, и эта проблема тоже исчезла. Группировку в Крыму усилили за счет мобилизованных», - рассказал Константинов, отметив, что бойцы на передовой «всем обеспечены», в том числе и «по боезапасу».

Семьи мобилизованных москвичей получат подарки

Мэрия Москвы организует новогодние мероприятия для родственников участников специальной военной операции. Соцработники и 250 Дедов Морозов будут развозить подарки детям, женам и родителям призванных на службу москвичей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город старается в предновогодние дни окружить семьи мобилизованных вниманием и заботой, уделяя особое внимание детям.