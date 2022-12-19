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1 час назад

Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ

ТАСС

Центр Марьинки в Донецкой Народной Республике уже зачищен от украинских войск, почти перешли под контроль российских сил укрепления ВСУ в этом населенном пункте. Об этом сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Уже те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки [осталась], где противник еще может удерживаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

15 декабря Пушилин сообщил, что Марьинка освобождена более чем на 80%. Он отмечал, что марьинское направление является одним из важных. Контроль над этим населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки, что в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.

Армия,Денис Пушилин,
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