Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки

Центр Марьинки в Донецкой Народной Республике уже зачищен от украинских войск, почти перешли под контроль российских сил укрепления ВСУ в этом населенном пункте. Об этом сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Уже те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки [осталась], где противник еще может удерживаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
15 декабря Пушилин сообщил, что Марьинка освобождена более чем на 80%. Он отмечал, что марьинское направление является одним из важных. Контроль над этим населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки, что в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.