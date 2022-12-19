Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки

"В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Уже те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки [осталась], где противник еще может удерживаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".