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1 час назад

Спецоперация на Украине 19 декабря: последние новости на сегодня

Лера Букина

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

Спецоперация на Украине 19 декабря: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киев указал на повреждение объекта критической инфраструктуры

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Глава Киевской военной администрации Сергей Попко, как сообщило агентство ТАСС, проинформировал о повреждении

объекта критической инфраструктуры в городе в результате взрывов, которые прогремели в первой половине дня понедельника. По его словам, работы по устранению последствий в настоящее время проводятся аварийными службами. Как сообщили утром украинские СМИ, в Киеве прозвучали две серии взрывов. Это привело к отключению света в отдельных районах. Информация о взрывах была подтверждена мэром столицы Виталием Кличко. Он заявил, что взрывы были слышны в таких районах Киева, как Шевченковский и Соломенский.

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Минобороны показало работу минометов «Тюльпан»

Минобороны РФ продемонстрировало боевую работу расчетов самоходных минометов «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне военных действий на Украине, сообщает ТАСС. Ведомство подчеркнуло, что данными расчетами корректируется стрельба с беспилотных летательных аппаратов. Это дает возможность более точно уничтожать важные узлы военной инфраструктуры ВСУ. Сообщается, что артиллерийские подразделения меняют позиции после того, как проводят стрельбу. По словам военнослужащего, расчеты позволяют поражать укрепрайоны и окопы противника. Он подчеркнул, что данный миномет является самым мощным из существующих. 240-миллиметровый «Тюльпан» предназначен для того, чтобы уничтожать прочные сооружения полевого типа, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи и другую боевую технику. Миномет уникален дальностью стрельбы (обычным снарядом - до 10 км, активно-реактивным - до 20 км). Вес снарядов составляет от 130 до 230 кг. Они могут пробить бетонные конструкции, толщина которых составляет около трех метров.

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ВСУ обстреляли больницу в Донецке

В воскресенье вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин, как написало агентство ТАСС, сообщил об обстреле больницы имени Калинина со стороны Вооруженных сил Украины. Главный врач Иван Плахотников проинформировал трех прямых попаданиях в шестой и седьмой корпуса. Он указал на то, что в результате обстрела пострадали два человека. Как стало известно, один пациент получил тяжелые ранения. Позднее появилась информация о его гибели. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования его родным и близким.

Данные Совместного центра по контролю и координации вопросов свидетельствуют о том, что украинскими войсками были выпущены 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

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Меры поддержки для участников СВО и их семей расширили

По данным ТАСС, в Приморье расширят меры поддержки для участников специальной военной операции на территории Украины и их родственников. Как сообщили в региональном парламенте, эти граждане теперь могут претендовать на бесплатную юридическую помощь. Как стало известно, в ряд краевых законов были внесены корректировки. Помимо юридической помощи, предусмотрено предоставление питания за счет средств краевого бюджета членам семей приморцев - участников специальной военной операции, которые обучаются в организациях профобразования. Кроме того, в Приморье сохранили право на компенсацию расходов на аренду жилья для некоторых категорий граждан. Речь идет о медицинских работниках, которые призваны на военную службу в результате мобилизации, и добровольцах.

Армия,СВО,Сергей Попко,Алексей Кулемзин,Денис Пушилин,Виталий Кличко,Минобороны России,
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