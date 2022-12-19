Спецоперация на Украине 19 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Глава Киевской военной администрации Сергей Попко, как сообщило агентство ТАСС, проинформировал о повреждении

объекта критической инфраструктуры в городе в результате взрывов, которые прогремели в первой половине дня понедельника. По его словам, работы по устранению последствий в настоящее время проводятся аварийными службами. Как сообщили утром украинские СМИ, в Киеве прозвучали две серии взрывов. Это привело к отключению света в отдельных районах. Информация о взрывах была подтверждена мэром столицы Виталием Кличко. Он заявил, что взрывы были слышны в таких районах Киева, как Шевченковский и Соломенский.

Минобороны РФ продемонстрировало боевую работу расчетов самоходных минометов «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне военных действий на Украине, сообщает ТАСС. Ведомство подчеркнуло, что данными расчетами корректируется стрельба с беспилотных летательных аппаратов. Это дает возможность более точно уничтожать важные узлы военной инфраструктуры ВСУ. Сообщается, что артиллерийские подразделения меняют позиции после того, как проводят стрельбу. По словам военнослужащего, расчеты позволяют поражать укрепрайоны и окопы противника. Он подчеркнул, что данный миномет является самым мощным из существующих. 240-миллиметровый «Тюльпан» предназначен для того, чтобы уничтожать прочные сооружения полевого типа, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи и другую боевую технику. Миномет уникален дальностью стрельбы (обычным снарядом - до 10 км, активно-реактивным - до 20 км). Вес снарядов составляет от 130 до 230 кг. Они могут пробить бетонные конструкции, толщина которых составляет около трех метров.

В воскресенье вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин, как написало агентство ТАСС, сообщил об обстреле больницы имени Калинина со стороны Вооруженных сил Украины. Главный врач Иван Плахотников проинформировал трех прямых попаданиях в шестой и седьмой корпуса. Он указал на то, что в результате обстрела пострадали два человека. Как стало известно, один пациент получил тяжелые ранения. Позднее появилась информация о его гибели. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования его родным и близким.

Данные Совместного центра по контролю и координации вопросов свидетельствуют о том, что украинскими войсками были выпущены 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

Меры поддержки для участников СВО и их семей расширили