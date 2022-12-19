Новый модернизированный Ту-160М поднялся в воздух

Еще один стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет после модернизации. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), передает РИА Новости.

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«В декабре 2022 года совершил первый полет очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — сообщили в ОАК.

Модернизация Ту-160 предполагает установку новых систем связи и навигации, а также бортового оборудования. Ту-160М выпускают на Казанском авиационном заводе.

В январе совершил первый полет Ту-160М, впервые построенный в России с нуля. Во время полета, который выполняли на высоте 600 метров, летчики-испытатели проверили устойчивость и управляемость самолета.