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24 минуты назад

Кадыров сообщил о росте желающих пройти курсы спецназа в Чечне

Газета.Ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о росте желающих пройти курсы спецназа в Гудермесе и стать добровольцем.

Кадыров сообщил о росте желающих пройти курсы спецназа в Чечне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С каждым днем увеличивается поток желающих пройти двухнедельные курсы ускоренной тактической, огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе и стать добровольцем», — рассказал глава Чечни.

По его словам, среди желающих пройти курсы в том числе жители других регионов России.

Также Кадыров заявил об отправке в зону проведения спецоперации на Украине очередного борта с добровольцами.

«Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции», — указал он.

Несколькими днями ранее глава Чечни опубликовал пост на китайском языке, в котором обратился к исламскому миру с призывом бороться с Североатлантическим альянсом. По его словам, по последнюю сотню лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», в результате которых погибли «миллионы мирных жителей». Кадыров полагает, что западные страны «хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать», призывая не допустить этого.

Армия,Япония и Россия,Ситуация в мире,Рамзан Кадыров,НАТО,
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