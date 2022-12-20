Кадыров сообщил о росте желающих пройти курсы спецназа в Чечне

Несколькими днями ранее глава Чечни опубликовал пост на китайском языке, в котором обратился к исламскому миру с призывом бороться с Североатлантическим альянсом. По его словам, по последнюю сотню лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», в результате которых погибли «миллионы мирных жителей». Кадыров полагает, что западные страны «хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать», призывая не допустить этого.