В РФ изобрели способ защиты самолетов от самонаводящихся ракет

Ученые из Всероссийского федерального ядерного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ", предприятие Росатома) придумали новый способ защиты летательных аппаратов от самонаводящихся ракет. Описание патента на изобретение размещено на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Ученые предлагают буксировать за самолетами ложные цели, которые представляют собой металлизированные шары, соединенные последовательно при помощи отрезков троса. Количество шаров, расстояние между ними и диаметр каждого из шаров выбирают так, что ложная цель имитирует другой летательный аппарат с большим значением так называемой эффективной площади рассеяния (ЭПР), более заметный для радаров и систем самонаведения.
Конструкцию предлагается размещать в специальном отсеке самолета. По достижении наиболее опасных зон ПВО ложную цель выпускают с помощью стартового приспособления и буксируют на тросе на определенном удалении от защищаемого летательного аппарата. Длина всей гирлянды шаров выбирается такой, чтобы соответствовать длине имитируемого самолета. Все вместе, как утверждают авторы изобретения, должно путать самонаводящуюся ракету и перенаправлять ее на ложную цель.