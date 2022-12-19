В РФ изобрели способ защиты самолетов от самонаводящихся ракет

Ученые из Всероссийского федерального ядерного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ", предприятие Росатома) придумали новый способ защиты летательных аппаратов от самонаводящихся ракет. Описание патента на изобретение размещено на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ученые предлагают буксировать за самолетами ложные цели, которые представляют собой металлизированные шары, соединенные последовательно при помощи отрезков троса. Количество шаров, расстояние между ними и диаметр каждого из шаров выбирают так, что ложная цель имитирует другой летательный аппарат с большим значением так называемой эффективной площади рассеяния (ЭПР), более заметный для радаров и систем самонаведения.