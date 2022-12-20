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25 минут назад

Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона

Lenta.ruиещё 3

Изменения в Уголовный кодекс Украины, которые затрагивают несение военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, активно обсуждаются среди военнослужащих страны. Об этом в Telegram сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

«Законопроект, существенно усиливающий уголовную ответственность военных за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство и других серьезных проступков, вызвало крайне негативную реакцию в армии», — написал Марочко.

Армия,В мире,Андрей Марочко,
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