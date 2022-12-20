Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона

Изменения в Уголовный кодекс Украины, которые затрагивают несение военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, активно обсуждаются среди военнослужащих страны. Об этом в Telegram сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«Законопроект, существенно усиливающий уголовную ответственность военных за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство и других серьезных проступков, вызвало крайне негативную реакцию в армии», — написал Марочко.