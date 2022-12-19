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23 минуты назад

ВСУ на краснолиманском направлении перешли на новую тактику атак

Lenta.ruиещё 1

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) перешли на новую тактику ведения атак с использованием внедорожников с установленными на них минометами и пулеметами. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, сообщает ТАСС.

ВСУ на краснолиманском направлении сменили тактику атак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как пояснил офицер, к такому способу украинские военные перешли из-за дефицита артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники. По этой причине украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах.

По словам Марочко, такие «кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий», чтобы прикрывать пехотные подразделения ВСУ.

В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение

Ранее военный анатилик Алексей Леонков оценил значение краснолиманского направления при проведении специальной военной операции (СВО) и назвал его ключевым как для российской, так и для украинской стороны.

Армия,Алексей Леонков,Андрей Марочко,
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