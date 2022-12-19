ВСУ на краснолиманском направлении сменили тактику атак

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) перешли на новую тактику ведения атак с использованием внедорожников с установленными на них минометами и пулеметами. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, сообщает ТАСС.

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Как пояснил офицер, к такому способу украинские военные перешли из-за дефицита артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники. По этой причине украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах.

По словам Марочко, такие «кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий», чтобы прикрывать пехотные подразделения ВСУ.