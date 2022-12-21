В ЛНР сообщили об активной подготовке ВСУ к боям в Артемовске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике, готовят позиции и укрепрайоны для ведения боевых действий в городских условиях. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства республики.

По его словам, в Артемовске украинские войска ведут активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях. "Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения - прим. ТАСС)", - сказал он.

Марочко сообщил, что к работам на позициях солдаты ВСУ привлекают гражданское население, в том числе женщин. "В большей степени работать заставляют угрозой насилия, но есть случаи, когда оплата производится продуктовыми и гигиеническими наборами, которые поставляют международные гуманитарные организации в виде бесплатной помощи",- отметил он.