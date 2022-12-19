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11 минут назад

В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение

Елена Прошина

Военные силы Украины размещают Натовские реактивные системы залпового огня (РСЗО) подальше от передовой, а также совершают большой марш перед выходом на огневую позицию. Подобные меры значительным образом осложняют уничтожение РСЗО. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР), передает ТАСС.

В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, украинская сторона в некоторых случаях старается использовать советское вооружение, чтобы не рисковать современными системами от НАТО.

«У них в Авдеевке катается одна советская гаубица Д-30 калибра 122 мм и еще какая-то ерунда. А, например, та штука, которой обстреляли Донецк 15 декабря, RM-70, чехословацкий модернизированный «Град», она уже приехала с направления Очеретино, а оно еще севернее и еще западнее Авдеевки», — пояснил собеседник ТАСС, уточнив, что вооружение работало между населенными пунктами Очеретино и Ласточкино.

Источник считает, что ВСУ пытаются сберечь вооружение НАТО, поэтому и ставят их подальше от линии фронта, как в случае с Авдеевкой. Он подчеркнул, что там как раз целесообразно оставлять то, что «не жалко». Соответственно, RM-70 ценится гораздо больше, поэтому стоит подальше от линии фронта и стреляет с предельного расстояния. Представитель Народной милиции признал, что именно поэтому им трудно уничтожить эти системы.

Армия,СВО,НАТО,
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