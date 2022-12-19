Россия и Китай проведут совместные морские учения «Морское взаимодействие» в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Минобороны.

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По информации оборонного ведомства, совместные маневры Москвы и Пекина пройдут с 21 по 27 декабря. В Минобороны также уточнили, что в ходе учений будут проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

Отмечается, что от России в маневрах поучаствуют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.