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34 минуты назад

Россия и Китай проведут совместные морские учения

Lenta.ruиещё 5

Россия и Китай проведут совместные морские учения «Морское взаимодействие» в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Минобороны.

Россия и Китай проведут совместные морские учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации оборонного ведомства, совместные маневры Москвы и Пекина пройдут с 21 по 27 декабря. В Минобороны также уточнили, что в ходе учений будут проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

Отмечается, что от России в маневрах поучаствуют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

Ранее кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. Токио выразил обеспокоенность военными действиями КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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