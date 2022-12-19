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1 час назад

Восемь военных самолетов и беспилотник КНР приближались к Тайваню

ТАССиещё 1

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 17 летательных аппаратов, девять из которых приближались к острову. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в понедельник.

Восемь военных самолетов и беспилотник КНР приближались к Тайваню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, по состоянию на 06:00 (01:00 мск), вокруг Тайваня было обнаружено 17 летательных аппаратов и 3 корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

Утверждается, что военная авиация НОАК при этом пересекала так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходила в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. В этих маневрах участвовали беспилотник TB-001, шесть истребителей J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Военные Тайваня задействовали для наблюдения корабли, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК в последние месяцы проводит такие маневры регулярно. Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию властей КНР.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".

Армия,Конгресс США,
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