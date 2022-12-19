Восемь военных самолетов и беспилотник КНР приближались к Тайваню

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 17 летательных аппаратов, девять из которых приближались к острову. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в понедельник.

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"Сегодня, по состоянию на 06:00 (01:00 мск), вокруг Тайваня было обнаружено 17 летательных аппаратов и 3 корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

Утверждается, что военная авиация НОАК при этом пересекала так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходила в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. В этих маневрах участвовали беспилотник TB-001, шесть истребителей J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Военные Тайваня задействовали для наблюдения корабли, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК в последние месяцы проводит такие маневры регулярно. Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию властей КНР.