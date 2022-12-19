Британия поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

Великобритания в 2023 году поставит Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

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Как отмечается, британские власти заключили контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), благодаря которому можно будет обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину в следующем году. При этом в этом году год Британия передала Украине свыше 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Ранее обозреватель The Telegraph Доминик Николлз со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса заявил, что спецоперация России на Украине показала серьезную уязвимость британской артиллерии. До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Норвегия выделит $20 млн на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).