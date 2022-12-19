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27 минут назад

В Британии сообщили, что страна поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

Газета.Ru

Великобритания в 2023 году поставит Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Британия поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов
Фото: Frank Augstein/APFrank Augstein/AP

Как отмечается, британские власти заключили контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), благодаря которому можно будет обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину в следующем году. При этом в этом году год Британия передала Украине свыше 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Ранее обозреватель The Telegraph Доминик Николлз со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса заявил, что спецоперация России на Украине показала серьезную уязвимость британской артиллерии. До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Норвегия выделит $20 млн на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Андрей Ермак,Бен Уоллес,Владимир Путин,
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