Военные ДНР записали видео со словами поддержки жителям Донецка

Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) записали видео, в котором выразили поддержку жителям Донецка. В последнее время город страдает от массированных обстрелов со стороны ВСУ. Видеообращение опубликовал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

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Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога заверил, что понимает, как мирные жители региона устали от постоянных обстрелов, не позволяющих выйти из дома без риска для жизни. По его словам, солдаты ДНР делают все, чтобы оттянуть украинские войска как можно дальше от города.

Бойцы 100-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции (НМ) ДНР также пообещали жителям Донецка отбросить ВСУ от границ. Они отметили, что наступательные действия на границах республики вскоре должны дать результат.

«Батальон ведет наступательные действия по уничтожению противника. Враг будет разбит», — заверил командир третьего стрелкового батальона 100-й бригады НМ ДНР.