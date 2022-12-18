В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
26 минут назад

В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил

Lenta.ru

Командование Белоруссии держит соединения и воинские части Вооруженных сил страны в постоянной готовности и «в тонусе». Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам госсекретаря, в акваториях Средиземного и Балтийского морей находятся свыше 20 боевых кораблей, две атомные подводные лодки, два авианосца, свыше 350 крылатых ракет морского и воздушного базирования, нацеленные на западные области России и на всю территорию Белоруссии.

В ФРГ нашли способ прекратить конфликт на Украине

«Поэтому мы учитываем это и исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны», — подчеркнул Вольфович.

Кроме того, указал генерал, на прошлой неделе рядом с белорусской границей проходило порядка пяти учений на территории Польши, Литвы и Латвии. Непосредственно у границ республики размещены 10 батальонных тактических групп постоянной готовности.

«Исходя из этого, мы свои батальонные тактические группы тоже должны держать в готовности», — заключил Вольфович.

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина. По словам помощника главы Минобороны республики, мероприятия носят оборонительный характер.

Армия,В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители