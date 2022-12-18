В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил

Командование Белоруссии держит соединения и воинские части Вооруженных сил страны в постоянной готовности и «в тонусе». Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

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По словам госсекретаря, в акваториях Средиземного и Балтийского морей находятся свыше 20 боевых кораблей, две атомные подводные лодки, два авианосца, свыше 350 крылатых ракет морского и воздушного базирования, нацеленные на западные области России и на всю территорию Белоруссии.

«Поэтому мы учитываем это и исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны», — подчеркнул Вольфович.

Кроме того, указал генерал, на прошлой неделе рядом с белорусской границей проходило порядка пяти учений на территории Польши, Литвы и Латвии. Непосредственно у границ республики размещены 10 батальонных тактических групп постоянной готовности.

«Исходя из этого, мы свои батальонные тактические группы тоже должны держать в готовности», — заключил Вольфович.