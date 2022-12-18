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10 минут назад

В Хорватии рассказали о «сюрпризе от русских» при поставках Patriot Киеву

Lenta.ru

Обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша предупредил Соединенные Штаты о «неприятном сюрпризе» от россиян в случае поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву.

В Хорватии рассказали о «сюрпризе от русских» при поставках Patriot Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам автора материала, попадание американских ЗРК на территорию Украины приведет к тому, что российские военнослужащие изучат их «вблизи» в боевых условиях. Кроме того, приоритетом для армии России станет их уничтожение.

Колумнист отметил, что специфика техники такого типа вряд ли позволит прикрыть такой большой город, как Киев, поэтому поставки систем продемонстрируют преданность США, но не совершат какой-либо перелом в боевых действиях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву Patriot. На вопрос журналиста о том, что говорит Байден относительно возможных поставок ЗРК, Зеленский, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.

«Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — подчеркнул украинский лидер.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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