Бывший украинский военный рассказал о коррупции в ВСУ

Бывший украинский военнослужащий Игорь Бровко рассказал, что стал свидетелем произвола и коррупции в украинской армии, передает РИА Новости.

По его словам, в 2016 году он не смог найти себе работу в Геническе, а потому пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так он оказался в Донбассе в составе 57-й бригады 34-го батальона ВСУ.

Бровко рассказал, что из 10200 гривен жалованья ему приходилось отдавать командирам «на технику» и «ремонты» 2000 гривен, а обещанные подъемные и вовсе не были выплачены. Бровко сказал, что пытался добиваться выплат, но ему посоветовали «заткнуть рот», если он хочет жить.

Неугодные начальству бойцы или задающие вопросы пропадали. В украинской армии такое «практиковалось, все подстраивалось», «без доказательств, чтобы никто не мог подкопаться». Так, один из сослуживцев Бровко «интересовался, почему ему не доплачивают зарплату», а потом ему в окоп прилетела граната — она была «точно не от противника», который располагался далеко, утверждает Бровко.