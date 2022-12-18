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59 минут назад

Бывший украинский военный рассказал о коррупции в ВСУ

Газета.Ru

Бывший украинский военнослужащий Игорь Бровко рассказал, что стал свидетелем произвола и коррупции в украинской армии, передает РИА Новости.

Бывший украинский военный рассказал о коррупции в ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в 2016 году он не смог найти себе работу в Геническе, а потому пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так он оказался в Донбассе в составе 57-й бригады 34-го батальона ВСУ.

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Бровко рассказал, что из 10200 гривен жалованья ему приходилось отдавать командирам «на технику» и «ремонты» 2000 гривен, а обещанные подъемные и вовсе не были выплачены. Бровко сказал, что пытался добиваться выплат, но ему посоветовали «заткнуть рот», если он хочет жить.

Неугодные начальству бойцы или задающие вопросы пропадали. В украинской армии такое «практиковалось, все подстраивалось», «без доказательств, чтобы никто не мог подкопаться». Так, один из сослуживцев Бровко «интересовался, почему ему не доплачивают зарплату», а потом ему в окоп прилетела граната — она была «точно не от противника», который располагался далеко, утверждает Бровко.

Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Украины «становится более странной», что доказывает тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии.

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