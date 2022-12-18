Российские десантники рассказали об успехах на сватовском направлении

Псковские десантники из 76-й десантно-штурмовой дивизии отбили и отодвинули позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении на два километра. Об успехах российских военных РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным Паркер-13.

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«На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению, с поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь противника составило до 2,5 километров. Данную задачу выполнили в течение недели», — рассказал десантник.

По его словам, за эту неделю личный состав подразделения уничтожил до пяти единиц бронированной техники и до 50 украинских военных.