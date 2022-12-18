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43 минуты назад

Кириенко назвал молодежь целью информационной и психологической войны НАТО против России

ТАСС

Подрастающее поколение является главной целью психологической и информационной войны, которую "блок НАТО ведет против России". Об этом заявил в воскресенье первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко назвал цель информационной и психологической войны НАТО против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Против России не только военное противостояние блок НАТО сегодня ведет на территории специальной военной операции, не только экономическое в виде санкций. Это информационная, психологическая война. Кто главная цель в этой войне? Конечно, подрастающее поколение", - отметил Кириенко в Доме молодежи, где в воскресенье проходит первый съезд Российского движения детей и молодежи.

По словам замруководителя администрации президента, в настоящее время "идет битва" за умы подрастающего поколения.

"Будущее страны будет зависеть от того, во что они будут верить, какими ценностями они будут жить, за что они будут готовы бороться, что отстаивать. От этого, на самом деле, зависит будущее страны", - подчеркнул он.

Армия,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,НАТО,
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