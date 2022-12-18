Кириенко назвал цель информационной и психологической войны НАТО против РФ

Подрастающее поколение является главной целью психологической и информационной войны, которую "блок НАТО ведет против России". Об этом заявил в воскресенье первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Против России не только военное противостояние блок НАТО сегодня ведет на территории специальной военной операции, не только экономическое в виде санкций. Это информационная, психологическая война. Кто главная цель в этой войне? Конечно, подрастающее поколение", - отметил Кириенко в Доме молодежи, где в воскресенье проходит первый съезд Российского движения детей и молодежи.
По словам замруководителя администрации президента, в настоящее время "идет битва" за умы подрастающего поколения.
"Будущее страны будет зависеть от того, во что они будут верить, какими ценностями они будут жить, за что они будут готовы бороться, что отстаивать. От этого, на самом деле, зависит будущее страны", - подчеркнул он.