Военный эксперт раскрыл «кошмарный сценарий», которого боятся в ВСУ

Власти Украины и ВСУ опасаются повторного удара российской армии по Киеву, рассказал в статье для портала 19Fortyfive ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, Москва в настоящее время «оказывает максимальное давление на Украину с помощью ракет». Практически ежедневно они бьют по объектам критической инфраструктуры. Поражение энергетических объектов существенно ослабило страну.

Потенциальное наступление на Киев заставит киевские власти начать диалог по урегулированию конфликта, полагает аналитик.