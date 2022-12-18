Военный эксперт раскрыл «кошмарный сценарий», которого боятся в ВСУ

Власти Украины и ВСУ опасаются повторного удара российской армии по Киеву, рассказал в статье для портала 19Fortyfive ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам эксперта, Москва в настоящее время «оказывает максимальное давление на Украину с помощью ракет». Практически ежедневно они бьют по объектам критической инфраструктуры. Поражение энергетических объектов существенно ослабило страну.
Потенциальное наступление на Киев заставит киевские власти начать диалог по урегулированию конфликта, полагает аналитик.
Кроме того, уставшие от конфликта западные союзники президента Украины Владимира Зеленского могут оказать на него значительное давление с тем, чтобы он согласился возобновить переговоры с Россией, уточнил Атламазоглу.