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28 минут назад

Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром

Lenta.ruиещё 2

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Стало известно об уничтожении опорного пункта ВСУ под Соледаром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, потери украинских войск на этой точке составили как минимум 10 человек убитыми и десятки человек ранеными.

«Несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — написал Кадыров.

Кадыров на китайском языке призвал исламский мир объединиться

Он добавил, что не видит предпосылок для успешного наступления ВСУ под Соледаром в ближайшей перспективе, а также назвал действия чеченских военных проявлением самоотверженности и мужества.

Ранее Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.

Армия,Рамзан Кадыров,
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