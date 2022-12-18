Стало известно об уничтожении опорного пункта ВСУ под Соледаром

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, потери украинских войск на этой точке составили как минимум 10 человек убитыми и десятки человек ранеными.
«Несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — написал Кадыров.
Он добавил, что не видит предпосылок для успешного наступления ВСУ под Соледаром в ближайшей перспективе, а также назвал действия чеченских военных проявлением самоотверженности и мужества.
Ранее Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.