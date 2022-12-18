В РАН не видят заинтересованности США в "жестком" противостоянии с РФ

У Вашингтона нет интересов по последующей эскалации в отношениях с Москвой и «жестком» противостоянии с РФ, считает доктор политических наук, профессор Российской академии наук (РАН) Александр Гусев. Об этом сообщает РИА Новости.
Политолог прокомментировал материал NYT, согласно которому американская сторона пыталась отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
«Это укладывается в общую стратегическую позицию США. Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая...» — пояснил Гусев.
По его словам, несмотря на все происходящее, США не будут доходить того, чтобы «убирать высокопоставленных чиновников в Минобороны РФ».
Среди рисков, по словам профессора РАН, последующее ухудшение отношение США и РФ.
«На настоящий момент в сложном противостоянии с Россией США не заинтересованы...» — заключил эксперт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.