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30 минут назад

Профессор РАН Гусев не видит заинтересованности США в "жестком" противостоянии с РФ

Газета.Ru

У Вашингтона нет интересов по последующей эскалации в отношениях с Москвой и «жестком» противостоянии с РФ, считает доктор политических наук, профессор Российской академии наук (РАН) Александр Гусев. Об этом сообщает РИА Новости.

В РАН не видят заинтересованности США в "жестком" противостоянии с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог прокомментировал материал NYT, согласно которому американская сторона пыталась отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Это укладывается в общую стратегическую позицию США. Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая...» — пояснил Гусев.

По его словам, несмотря на все происходящее, США не будут доходить того, чтобы «убирать высокопоставленных чиновников в Минобороны РФ».

Среди рисков, по словам профессора РАН, последующее ухудшение отношение США и РФ.

«На настоящий момент в сложном противостоянии с Россией США не заинтересованы...» — заключил эксперт.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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