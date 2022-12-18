Зеленский оценил исход переговоров с Байденом по поставкам ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

На вопрос журналиста о том, что говорит Байден относительно возможных поставок ЗРК, Зеленский, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.

«Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что переговоры о поставках продолжаются, а уровень его отношений с американским президентом позволяет рассчитывать на положительное решение по этому вопросу.