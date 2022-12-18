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26 минут назад

Зеленский оценил возможный исход переговоров с Байденом по поставкам ЗРК Patriot

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Зеленский оценил исход переговоров с Байденом по поставкам ЗРК Patriot
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

На вопрос журналиста о том, что говорит Байден относительно возможных поставок ЗРК, Зеленский, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.

«Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что переговоры о поставках продолжаются, а уровень его отношений с американским президентом позволяет рассчитывать на положительное решение по этому вопросу.

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Ранее о потенциальных поставках комплексов Patriot Украине высказывался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в настоящий момент администрация президента США не может подтвердить сообщения о готовности передать ЗРК Киеву.

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