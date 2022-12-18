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20 минут назад

Российский боец рассказал о кодовом слове для связи с женой из зоны СВО

Lenta.ru

Механик-водитель гаубичного самоходного орудия Николай Лавришко рассказал, как связывается с родственниками из зоны специальной военной операции (СВО). По словам мужчины, он прибегает к специальному кодовому слову, чтобы защитить близких от ложной информации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Звезда».

Российский боец рассказал о кодовом слове для связи с женой из зоны СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский боец рассказал, что при отъезде он попросил жену не реагировать на фейковые сообщения и звонки.

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«Супруге, когда уезжал, сказал: "Не обращай внимания на всякие левые сообщения, пока я сам связь не выйду". Она знает, что если будут звонить — у меня свой секрет, свой пароль... Она поймет, это я звоню или нет. Есть кодовое слово, которое я называю, и она знает, что это я», — объяснил Лавришко.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл новую схему мошенников по перехвату звонков и СМС.

Армия,Валерий Степанов,
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