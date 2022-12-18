Российский боец рассказал о кодовом слове для связи с женой из зоны СВО

«Супруге, когда уезжал, сказал: "Не обращай внимания на всякие левые сообщения, пока я сам связь не выйду". Она знает, что если будут звонить — у меня свой секрет, свой пароль... Она поймет, это я звоню или нет. Есть кодовое слово, которое я называю, и она знает, что это я», — объяснил Лавришко.