Британия передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом сообщает минобороны страны в своем Twitter.

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«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что эта поддержка «сыграла решающую роль в сдерживании продвижения» российских сил.

Ракеты семейства Brimstone начали разрабатывать в конце 1990-х годов. Они запускаются с использованием самолетов, вертолетов или беспилотников для уничтожения наземных и морских целей.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в недавнем интервью радиостанции Times Radio также не исключил возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Он пояснил, что виды оружия будут выбраны с учетом нужд и технических возможностей Украины.