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19 минут назад

Немецкой армии поставили неисправные бронетранспортеры Puma

Майк Габриелян

Модернизированные бронетранспортеры Puma массово вышли из строя на учениях в ФРГ. Об этом доложил министру обороны генерал Рупрехт фон Батлер, пишет газета Der Spiegel.

Немецкой армии поставили неисправные бронетранспортеры Puma
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В донесении генерал отметил, что 18 бронемашин Puma сломались, некоторые загорелись во время восьмидневных учений близ Мюнстера (Нижняя Саксония).

«Полный провал. Вчера вышли из стоя последние две боеспоспособные "Пумы". Это произошло из-за дефекта башни через полтора часа после начала стрельб», - пишет издание.

Часто ломалась электроника, в одном из высокотехнологичных броневиков даже загорелся кабель. Отмечается, что ранее никогда не происходило столь массированных поломок.

По мнению Батлера, крупные инвестиции государства в обновление боевых машин Puma не оправдали ожиданий.

Ранее в Бундестаге заявили об ухудшении материальной базы, поскольку много техники и оборудования было отправлено Киеву.

Армия,Бундестаг,
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