Немецкой армии поставили неисправные бронетранспортеры Puma

Модернизированные бронетранспортеры Puma массово вышли из строя на учениях в ФРГ. Об этом доложил министру обороны генерал Рупрехт фон Батлер, пишет газета Der Spiegel.

В донесении генерал отметил, что 18 бронемашин Puma сломались, некоторые загорелись во время восьмидневных учений близ Мюнстера (Нижняя Саксония).

«Полный провал. Вчера вышли из стоя последние две боеспоспособные "Пумы". Это произошло из-за дефекта башни через полтора часа после начала стрельб», - пишет издание.

Часто ломалась электроника, в одном из высокотехнологичных броневиков даже загорелся кабель. Отмечается, что ранее никогда не происходило столь массированных поломок.

По мнению Батлера, крупные инвестиции государства в обновление боевых машин Puma не оправдали ожиданий.