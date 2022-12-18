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29 минут назад

Раскрыты миллиардные траты Греции на поддержку Украины

Илья Родин

Греция направляет на Украину не только оружие, но и миллиарды евро, активно участвует в кредитной поддержке Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал pronews.gr.

Раскрыты миллиардные траты Греции на поддержку Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, «Греция участвует в поддержке Украины в финансовом плане миллионными кредитами после соответствующего решения правительства [премьер-министра] Кириакоса Мицотакиса».

В частности, в августе 2022 года Афины предоставили Украине кредит в размере €1 млрд. Кредиты на общую сумму €5 млрд находятся в процессе предоставления. Срок займа составляет 25 лет.

Отмечается, что целями помощи являются восполнение дефицита финансирования, восстановление основной поврежденной инфраструктуры и общая реконструкция Украины из-за военных действий.

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