В Южной Корее сообщили подробности пуска КНДР баллистических ракет

КНДР запустила баллистические ракеты из провинции Пхенан-Пукто как возможный ответ на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в народной республике. О подробностях пуска сообщает южно-корейское издание Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В агентстве рассказали, что пуск был произведен в период с 11.13 до 12.05 по местному времени (05.13 — 06.05 по Москве) из района уезда Тончхан, где расположен крупный ракетный полигон, направленный в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 500 километров и были запущены под крутым углом.

«Усиливая наблюдение, наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете.

В военном ведомстве также указали, что Юная Корея готова дать «сокрушительный ответ на любые провокации» со стороны Северной Кореи. Сеул осудил запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающее мир и стабильность в регионе.

Ранее береговая охрана Японии рассказала, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. В этом случае советуется немедленно связаться с властями.