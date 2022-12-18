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1 час назад

РИА Новости: на Западе раскрыли способ окончательной победы над Россией

Газета.Ruиещё 2

Обозреватель РИА Новости Давид Нармания высказался в отношении недавно опубликованной статьи директора программы по России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймса Никси, в которой тот пишет, что западные страны могут «одолеть» Россию только уничтожив в ней «имперскую идею».

На Западе раскрыли способ окончательной победы над Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обозреватель указал на имперское прошлое Великобритании, заявляя также, что «США и Европа после холодной войны провозгласили себя хозяевами земного шара», а их благополучие строилось «за чужой счет» — «эксплуатации других народов». По его словам, западные государства со временем «укрепились в мысли о собственной исключительности», «последним доводом» к чему стал распад СССР.

«Необходимость экспорта западной демократии стала аксиомой: хорошо лишь то, что они посчитают хорошим. И дурно лишь то, что они осудят», — пишет автор материала.

По его мнению, заявления Никси демонстрируют «имперские идеи» Запада, которые находят свое отражение в разных сферах.

«Запад превращается в эдакого мистера Смита из «Матрицы» — все, к чему он прикасается, он хочет сделать собой», — поясняет Нармания.

В то же время Россия после распада Советского Союза, продолжил он, «не стала частью западного мира», отличаясь своими идеями и богатством.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что против России была развернута беспрецедентная санкционная агрессия, направленная на скорейшее «смятие экономики», однако расчет Запада на разрушение российской экономики не сбылся.

Армия,Давид Нармания,Владимир Путин,Королевский институт международных отношений,
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