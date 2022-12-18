Обозреватель РИА Новости Давид Нармания высказался в отношении недавно опубликованной статьи директора программы по России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймса Никси, в которой тот пишет, что западные страны могут «одолеть» Россию только уничтожив в ней «имперскую идею».

Обозреватель указал на имперское прошлое Великобритании, заявляя также, что «США и Европа после холодной войны провозгласили себя хозяевами земного шара», а их благополучие строилось «за чужой счет» — «эксплуатации других народов». По его словам, западные государства со временем «укрепились в мысли о собственной исключительности», «последним доводом» к чему стал распад СССР.

«Необходимость экспорта западной демократии стала аксиомой: хорошо лишь то, что они посчитают хорошим. И дурно лишь то, что они осудят», — пишет автор материала.

По его мнению, заявления Никси демонстрируют «имперские идеи» Запада, которые находят свое отражение в разных сферах.

«Запад превращается в эдакого мистера Смита из «Матрицы» — все, к чему он прикасается, он хочет сделать собой», — поясняет Нармания.

В то же время Россия после распада Советского Союза, продолжил он, «не стала частью западного мира», отличаясь своими идеями и богатством.