Названо условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

«Возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции», — сказал Рогов, поясняя, что Россия при этом будет обеспечивать защиту и охрану станции.