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8 минут назад

Рогов: безопасность ЗАЭС можно обеспечить только при отводе тяжелых вооружений ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции возможно только после отвода тяжелых вооружений Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Названо условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции», — сказал Рогов, поясняя, что Россия при этом будет обеспечивать защиту и охрану станции.

Накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что защитная стенка, возведенная перед сухим хранилищем отработавших ядерных отходов (СХОЯТ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС), уже успешно помогает избежать повреждений объекта во время ударов по ним со стороны Вооруженными силами Украины.

По его словам, защитные ограждения строились на ЗАЭС все последние месяцы. В частности, при помощи дополнительных инженерно-технических конструкций было защищено сухое хранилище отработавших ядерных отходов, которое в предыдущие периоды неоднократно обстреливались со стороны городов Марганец и Никополь, контролируемых Киевом.

Армия,Ренат Карчаа,Владимир Рогов,Росэнергоатом,
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