Шойгу отправился в зону спецоперации

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

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Министр использовал для этого вертолет. Шойгу провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ. Он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. Также он пообщался с военнослужащими.

Глава ведомства заслушал на пункте управления группировкой доклады командующих о текущей обстановке на операционных направлениях. Министр акцентировал внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.