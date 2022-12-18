Шойгу отправился в зону спецоперации

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
Министр использовал для этого вертолет. Шойгу провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ. Он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. Также он пообщался с военнослужащими.
Глава ведомства заслушал на пункте управления группировкой доклады командующих о текущей обстановке на операционных направлениях. Министр акцентировал внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
17 декабря в Минобороны заявили, что с начала спецоперации было уничтожено 344 самолета, 184 вертолета и 7 тысяч 638 единиц специальной военной автомобильной техники украинских Вооруженных сил. Также ликвидировано 7 тысяч 140 танков и других боевых бронированных машин, 3 тысячи 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 2 тысячи 675 беспилотных летательных аппаратов, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и 398 зенитных ракетных комплексов.