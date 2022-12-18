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1 час назад

Минобороны Японии сообщило о запуске ракеты в КНДР

Газета.Ruиещё 10

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило о запуске ракеты в КНДР. Ракета была запущена в сторону Японского моря. Позднее эту информацию подтвердили в службе безопасности на море Японии.

Минобороны Японии сообщило о запуске ракеты в КНДР
Фото: APAP

"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - указано в сообщении.

Отмечается, что северокорейская ракета упала за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Ранее министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп заявил о необходимости "четко" признать КНДР и его вооруженные силы противником. Ли Чжон Соп отметил, что Пхеньян в этом году провел серию пусков ракет, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он также считает, власти Северной Кореи нарушают межкорейское соглашение о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года.

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