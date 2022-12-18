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1 час назад

Bloomberg: конфликт на Украине вскрыл уязвимость США в пополнении арсеналов

ТК «Звезда»иещё 1

Соединенные Штаты Америки серьезно уязвимы в вопросах пополнения своих арсеналов и вооруженный конфликт на Украине это отчетливо показал. К такому выводу пришли обозреватели Bloomberg Энтони Капаччо и Кортни Макбрайд.

Конфликт на Украине вскрыл уязвимость США
Фото: U.S. DepartmentofDefenseU.S. DepartmentofDefense

«Подобно тому, как пандемия коронавируса выявила недостатки в поставках всего, от микрочипов до кухонных шкафов, конфликт на Украине и потребности ее вооруженных сил показали, насколько уязвимым стал Пентагон для восполнения военных запасов», - говорится в материале.

Сейчас американский ОПК работает на два фронта, уточнили авторы: новейшая техника производится для собственных нужд и для покрытия потребностей Украины.

Ранее французская газета Le Monde написала о критическом сокращении запасов оружия на Западе из-за военной помощи Украине. Уточняется, что Вашингтон поставил Киеву десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов. Газета ссылается на слова аналитиков о том, что в США запасы оружия истощаются. Штатам даже пришлось обратиться к Южной Корее, чтобы закупить у них артиллерийские снаряды для Украины, однако Сеул не хочет быть вовлеченным в конфликт.

Армия,Пентагон,
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