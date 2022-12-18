ВСУ снова обстреляли Донецк

Донецк снова подвергся артиллерийскому удару со стороны украинских националистов. По городу выпущено пять артиллерийских снарядов калибра НАТО.

Фото: ТАСС ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 - н.п. Орловка – г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», – сообщает новость представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

О жертвах, пострадавших и разрушениях на данный момент ничего не известно.