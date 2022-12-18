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1 час назад

ВСУ снова обстреляли Донецк

Свободная пресса

Донецк снова подвергся артиллерийскому удару со стороны украинских националистов. По городу выпущено пять артиллерийских снарядов калибра НАТО.

ВСУ снова обстреляли Донецк
Фото: ТАССТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 - н.п. Орловка – г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», – сообщает новость представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

О жертвах, пострадавших и разрушениях на данный момент ничего не известно.

Ранее «СП» писала о том, что Германия не планирует передавать Украине танки в одностороннем порядке.

Армия,НАТО,
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