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1 час назад

В ЛНР рассказали о несовершенстве американских ракет HIMARS

Lenta.ru

В Луганской народной республике сочли американские ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS несовершенными. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР рассказали о несовершенстве американских ракет HIMARS
Фото: ТАССТАСС

Замруководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Роман Иванов рассказал агентству, что зафиксировано более пяти случаев, когда у снаряда не срабатывают взрыватель и боевая часть. При этом все неразорвавшиеся осколочно-фугасные ракеты были найдены в местах обстрелов мирных городов.

Утром 16 декабря стало известно, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Лантратовка в ЛНР. Жертвами атаки стали восемь человек, еще 23 пострадали.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожаловался на невозможность достать российские силы с помощью HIMARS.

«Они (российские силы — прим. «Ленты.ру») отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета», — отметил генерал.

Армия,Валерий Залужный,Роман Иванов,
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