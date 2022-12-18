В ЛНР рассказали о несовершенстве американских ракет HIMARS

Замруководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Роман Иванов рассказал агентству, что зафиксировано более пяти случаев, когда у снаряда не срабатывают взрыватель и боевая часть. При этом все неразорвавшиеся осколочно-фугасные ракеты были найдены в местах обстрелов мирных городов.