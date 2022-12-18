Украина проиграла в конфликте с Москвой, сообщил бывший американский полковник Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера на Youtube-канале «Schiller Institute».
По его словам, происходящее сейчас сражение за Артемовск постепенно стало катастрофой для украинской армии. При этом Россия успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года.
Эксперт отмечает, что Россия побеждает в Бахмуте [Артемовск], а Киев проигрывает, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте.
По словам Шиллера, Вооруженные силы Украины бросают своих солдат в «котел смерти» тысячами в боях за данный населенный пункт. Эти бои экс-полковник назвал одним из самых крупных стратегических сражений в рамках текущего конфликта.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал бои на окраинах Артемовска «мясорубкой». По его словам, украинские командиры не считают погибших. Если город удастся отбить, украинской стороне станет сложнее перебрасывать продовольствие и технику своим группировкам.