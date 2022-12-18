Украина проиграла в конфликте с Москвой, сообщил бывший американский полковник Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера на Youtube-канале «Schiller Institute».

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По его словам, происходящее сейчас сражение за Артемовск постепенно стало катастрофой для украинской армии. При этом Россия успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года.

Эксперт отмечает, что Россия побеждает в Бахмуте [Артемовск], а Киев проигрывает, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте.

По словам Шиллера, Вооруженные силы Украины бросают своих солдат в «котел смерти» тысячами в боях за данный населенный пункт. Эти бои экс-полковник назвал одним из самых крупных стратегических сражений в рамках текущего конфликта.