NYT: Киев пытался убить начальника Генштаба ВС РФ

Украинские власти якобы пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. С таким утверждением выступила в субботу газета The New York Times (NYT).
По ее сведениям, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другой информации по описываемому нападению, газета не приводит.
Вместе с тем, утверждает издание, Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта: на начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.