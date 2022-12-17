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1 час назад

NYT: Киев пытался убить начальника Генштаба ВС РФ

ТАСС

Украинские власти якобы пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. С таким утверждением выступила в субботу газета The New York Times (NYT).

NYT: Киев пытался убить начальника Генштаба ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее сведениям, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другой информации по описываемому нападению, газета не приводит.

Вместе с тем, утверждает издание, Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта: на начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.

Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,
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