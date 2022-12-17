NYT: Киев пытался убить начальника Генштаба ВС РФ

По ее сведениям, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другой информации по описываемому нападению, газета не приводит.

Вместе с тем, утверждает издание, Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта: на начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.