Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — высказалась дипломат. Она пообещала, что все греческое оружие на Украине будет уничтожено российскими Вооруженными силами.