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1 час назад

Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине

Lenta.ruиещё 6

Планы властей Греции по передаче украинской стороне ракетных комплексов С-300, которые базируются на Крите, провокационны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — высказалась дипломат. Она пообещала, что все греческое оружие на Украине будет уничтожено российскими Вооруженными силами.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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