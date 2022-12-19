Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине

Планы властей Греции по передаче украинской стороне ракетных комплексов С-300, которые базируются на Крите, провокационны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — высказалась дипломат. Она пообещала, что все греческое оружие на Украине будет уничтожено российскими Вооруженными силами.