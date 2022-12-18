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9 минут назад

Германия отвергла прекращение огня на Украине на российских условиях

Lenta.ruиещё 4

Прекращение огня на Украине на российских условиях не предотвратит «ужасов, которые переживает народ», а только усугубит их. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, выдержки из публикации приводит РИА Новости.

Германия отвергла прекращение огня на Украине на российских условиях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат заявила, что отвергает любые инициативы России на этот счет, усомнившись в возможности скорого перемирия в принципе.

Она также сказала, что для возвращения мира в регион президенту РФ Владимиру Путину следует «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении».

«Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», — подчеркнула Бербок.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО Skynex. Их общая стоимость составит 182 миллиона евро. Комплекс способен сбивать атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Помимо этого, немецкий концерн Rheinmetall планирует потратить около 12 миллионов евро на грузовики для Украины.

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Также Берлин в декабре направил Украине 50 бронетранспортеров (БТР) и 12 большегрузных полуприцепов. Кроме того, сообщалось, что к поставке на Украину готовят 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, а также две ангарных палатки и семь грузовых автомобилей.

Армия,Анналена Бербок,Владимир Путин,
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