На Балтике начались госиспытания корабля «Буря»

Новейший малый ракетный корабль «Буря» начал госиспытания на морских полигонах Балтийского флота.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приёмной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля», — говорится в сообщении.
Также проверяется работа агрегатов, систем и узлов, вооружений корабля.
31 июля президент России Владимир Путин заявил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».