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19 минут назад

На Балтике начались госиспытания нового ракетного корабля «Буря»

RT на русском

Новейший малый ракетный корабль «Буря» начал госиспытания на морских полигонах Балтийского флота.

На Балтике начались госиспытания корабля «Буря»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приёмной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля», — говорится в сообщении.

Также проверяется работа агрегатов, систем и узлов, вооружений корабля.

31 июля президент России Владимир Путин заявил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».

Армия,Владимир Путин,
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