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53 минуты назад

Bloomberg: конфликт на Украине показал критическую уязвимость США

Газета.Ruиещё 2

Обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что продолжающиеся поставки вооружений на Украину выявили неспособность США восполнять собственные арсеналы. Об этом говорится в материале агентства.

Bloomberg: конфликт на Украине показал критическую уязвимость США
Фото: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air ForceDoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

По словам авторов статьи, поскольку Украина продолжает требовать больше оружия, в том числе более высокотехнологичные его образцы, перед США возникает риск истощения их арсеналов некоторых типов наземных вооружений. Отмечается, что в этой ситуации особенную угрозу для США представляют Китай и Северная Корея.

Как пишут обозреватели Bloomberg, уязвимость Вашингтона проявляется в неготовности производить простые вооружения, в числе которых снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, необходимые Украине. Отмечается, что с начала российской спецоперации США передали ВСУ более миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тыс. 105-миллиметровых, а также около 10 тыс. ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

«Ненасытные потребности» Украины уже обнажают проблемы», — отмечается в материале Bloomberg.

Ранее обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных заявлял, что уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия украинской армии.

Армия,НАТО,
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