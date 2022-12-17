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1 час назад

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата самолетов турецких ВВС

Илья Родин

Минобороны Турции рассказало в Twitter о попытке перехвата греческой стороной самолетов турецких ВВС во время выполнения ими полетов в рамках миссии НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата самолетов турецких ВВС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В оборонном ведомстве уточнили, что принадлежащие Греции самолеты пытались перехватить миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве.

По данным Минобороны Турции, летчики дали «необходимый ответ». В результате миссия альянса все же была успешно завершена.

Напомним, что в 2022 году отношения Афин и Анкары существенно ухудшились. Стороны обвиняют друг друга в нарушении международных договоров, постоянно заявляют об инцидентах в воздушном пространстве.

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