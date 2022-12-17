Анкара обвинила Афины в попытке перехвата самолетов турецких ВВС

Минобороны Турции рассказало в Twitter о попытке перехвата греческой стороной самолетов турецких ВВС во время выполнения ими полетов в рамках миссии НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

В оборонном ведомстве уточнили, что принадлежащие Греции самолеты пытались перехватить миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве.

По данным Минобороны Турции, летчики дали «необходимый ответ». В результате миссия альянса все же была успешно завершена.