Минобороны РФ сообщило об использовании ложных целей при ударе по Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) израсходовали значительный ресурс на выпущенные Вооруженными силами России ложные цели в ходе ракетного удара 16 декабря. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области", - сказал он.
Конашенков уточнил, что в результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.