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12 минут назад

Минобороны России: ПВО Украины израсходовали значительный ресурс по ложным целям ВС РФ

ТАССиещё 2

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) израсходовали значительный ресурс на выпущенные Вооруженными силами России ложные цели в ходе ракетного удара 16 декабря. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об использовании ложных целей при ударе по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области", - сказал он.

Главком ВСУ Залужный заявил, что по Украине было выпущено 76 ракет ВС России, 60 сбиты ПВО

Конашенков уточнил, что в результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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