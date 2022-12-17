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42 минуты назад

В Крыму оценили шансы ВСУ на прорыв к полуострову

Lenta.ru

О приближении Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границам Крыма не может быть и речи. Так шансы украинской армии на прорыв к полуострову оценил глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму оценили шансы ВСУ на прорыв к полуострову
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи», — исключил Константинов.

Соответствующие заявления главкома ВСУ Валерия Залужного он назвал фантазиями, отметив, что публичная дискуссия по поводу военных планов говорит о том, что они несерьезны. «Они и сами не верят в свои несбыточные планы, которые буквально каждый день ими публично озвучиваются», — добавил Константинов.

Ранее в интервью The Economist Залужный сообщил, что захват Мелитополя дал бы войскам страны полный огневой контроль сухопутного коридора, а также позволил бы вести огонь по Крымскому перешейку.

17 декабря постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил высказывание властей США о том, что Украина имеет право проводить военные операции в Крыму. По его словам, такие заявления являются объявлением войны, которую американцы «поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».

Армия,Валерий Залужный,Георгий Мурадов,Владимир Константинов,
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